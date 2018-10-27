Лионель Месси хочет видеть в «Барселоне» Мохамеда Салаха

Автор: Евгений Морозов 0

Мохамед Салах

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы клуб усилил атаку форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Игрок может сменить клуб уже зимой.

Предполагается, что мерсисайдцы потребуют за египтянина сумму, не меньшей той, которую в январе каталонцы заплатили за полузащитника Филиппе Коутиньо. По данным СМИ, «Барселона» приобрела бразильца у «Ливерпуля» за 130 миллионов евро.

«Барселона» считает, что может высвободить нужные средства, продав нападающего Усмане Дембеле. Или же каталонцы могут включить француза в сделку по Салаху.

Фото: Global Look Press
Источник: Don Balon

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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