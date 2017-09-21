Лионель Месси выдал лучший старт в примере за карьеру

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси показал лучший старт в примере за карьеру. Столько он еще не забивал никогда.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси выдал лучший свой старт в карьере, отметившись 12 голами в 8 матчах начала сезона.

Если брать исключительно чемпионат Испании, то тут за пять первых туров Месси забил 9 мячей. Месси забил 2 гола в матче с Алавесом, 3 – в матче с Эспаньолом и 4 – с Эйбаром.

До этого лучшим для аргентинца был сезон 2011/12, в котором аргентинец отметился 8 забитыми мячами в 5 турах.

Кроме того, Месси забил один гол в двух матчах против Реала в Суперкубке Испании, а также отметился дублем в матче против Ювентуса.

Фото: Global Look Press

Источник: Bleacher Report