Лионель Месси установил рекорд, забивая не менее 40 мячей в каждом из 8 последних сезонов

Лионель Месси установил очередной рекорд. Аргентинец стал единственным футболистом Примеры, который сумел забить не менее 40 мячей за сезон.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 28-го тура Ла Лиги с «Валенсией», который стал 100-м для аргентинского нападающего в составе каталонского клуба.

Помимо ста дублей за «Барселону», Лионель Месси добился уникального достижения. Аргентинец стал единственным игроком Примеры, который забил не менее 40 голов в каждом из 8 последних сезонов, учитывая все клубные турниры. Всего на счету форварда в этом сезоне уже 41 гол.

После 28 сыгранных туров «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице, а Лионель Месси уверенно лидирует в гонке бомбардиров с 25-ю мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: OptaJose