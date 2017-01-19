Лионель Месси станет самым высокооплачиваемым игроком мира

До конца января руководство «Барселоны» намерено предложить нападающему Лионелю Месси новый контракт. По его условиям аргентинец станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Предполагается, что соглашение будет рассчитано до конца игровой карьеры Месси.

На данный момент первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов занимает соотечественник Мессии Карлос Тевес, перешедший из «Боки Хуниорс» в китайский «Шанхай Шеньхуа». Его недельный заработок составляет порядка 720 тысяч евро в неделю.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es