Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром сезона в топ-5 европейских первенств. Аргентинский форвард в сезоне-2017/18 забил 45 мячей во всех турнирах, опередив ближайших преследователей на один гол.

Криштиану Роналду («Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль») не сумели отличиться в финале Лиги чемпионов и остановились на отметке 44 гола, следом идут Чиро Иммобиле («Лацио»), Харри Кейн («Тоттенхэм») и Роберт Левандовски («Бавария») с 41 забитым мячом. 40 голов забил нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports