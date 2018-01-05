Лионель Месси сможет покинуть «Барселону» бесплатно

Автор: Евгений Морозов 0

Лионель Месси

Испанские журналисты узнали о любопытном пункте в контракте нападающего Лионеля Мессис «Барселоной». Напомним, что осенью каталонский клуб объявил о продлении сотрудничества с аргентинцем.

Отступные по новому контракту составили 700 млн евро. Однако в трудовом договоре между сторонами, как оказалось, прописан пункт, согласно которому Месси может достаться другому клубу бесплатно.

Учитывая нестабильную политическую ситуацию в Каталонии, где была провозглашена независимость, которую не признают в Испании, лидер «Барселоны» и его агент решили перестраховаться. Сообщается, что Месси сможет присоединиться к любому клубу на правах свободного агента, если вдруг «Барселона» будет исключена из Ла Лиги, а также не получит места в чемпионатах Англии, Германии или Франции.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca.com

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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