Лионель Месси сказал судье в перерыве класико: «Ты дерьмо. Всегда одно и то же. Тебе не нужно отдавать им эту игру»

Автор: Евгений Морозов 0

Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» Лионль Месси на повышенных тонах общался с главным судьей в перерыве матча примеры с «Реалом» (2:2). Капитан мадридцев Серхио Рамос после игры рассказал, что Месси надавил на арбитра Алехандро Эрнандеса.

Испанская радиостанция привела слова аргентинца, обращенные к судье.

«Ты дерьмо, дерьмо. Всегда одно и то же. Ты дерьмо. Мы выиграли Ла Лигу, вот и все. Тебе не нужно отдавать им эту игру. Это просто дерьмище», – сказал Месси.

Арбитр ничего не ответил и опустил голову, сообщают свидетели.

Фото: Global Look Press
Источник: Onda Cero

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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