Лионель Месси считает, что «Манчестер Сити» и «ПСЖ» являются главными фаворитами в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси полагает, что главными соперниками «Барселоны» в борьбе за победу в Лиге чемпионов являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Аргентинец уверен, что Пеп Гваридиола сделает все, чтобы его команда стала лучшей в Европе.

«Манчестер Сити» — одна из сильнейших команд, как и «ПСЖ». Я также не исключаю «Реал» с точки зрения их качества и опыта, хотя они не добились ожидаемых результатов.

Еще есть «Бавария» — другая отличная команда, которая будет играть до конца. Сегодня, однако, лучшие — «Манчестер Сити» и «ПСЖ», — отметил аргентинец.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Челси», «Манчестер Сити» — с «Базелем», а «ПСЖ» разыграет путевку в следующий раунд с мадридским «Реалом».

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror