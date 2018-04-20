Лионель Месси считает, что «Барселоне» не следует приобретать Антуана Гризманна

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Лионель Месси посоветовал руководству каталонского клуба отказаться от Антуана Гризманна. Аргентинец предложил другого игрока «Атлетико» — Сауля Ньигеса.

Нападающий не видит смысла в приглашении форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Лидер сине-гранатовых уверен, что приход Сауля позитивно скажется на игре его команды.

Ранее сообщалось, что Гризманн договорился о переходе в «Барселону» до старта чемпионата мира в России.

В нынешнем сезоне Сауль провел 49 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Gol

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Антуан Гризманн

«Барселона» продаст трех игроков ради приобретения Антуана Гризманна

Neymar

Трансфер Неймара в «Реал», жертвы «Барселоны» ради Гризманна. Главные новости дня

Антуан Гризманн

Ради перехода в «Барселону» Антуан Гризманн готов на снижение зарплаты

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 