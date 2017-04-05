Лионель Месси: «Самый важный титул — победа на Олимпиаде-2008»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался по поводу критики в свой адрес. Также 29-летний нападающий рассказал, какой трофей, завоеванный в течение всей карьеры, он ценит превыше всего.

«Критика меня не сильно тревожит. Я понимаю, что люди в нашей стране ждут от своей сборной побед и титулов. Но и они должны понять, что игроки этой сборной жаждут трофеев не меньше.

Олимпиада-2008? Я ценю эту победу превыше всего, ведь возможность сыграть на таком турнире выпадает всего раз в жизни», – заявил Месси.

Всего на счету Месси 117 матчей и 58 мячей за сборную Аргентины. Напомним, что после поражения от сборной Чили в финале Кубка Америки-2016 Лионель Месси объявил о завершении международной карьеры, но вскоре изменил свое решение.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com