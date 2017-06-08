Лионель Месси: «Роналду — отличный игрок, один из лучших в мире»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал слова форварда «Реала» Криштиану Роналду, который уважительно высказался об аргентинце и назвал того блестящим футболистом. Аргентинец тоже тепло отозвался о португальском игроке.

«Я всегда говорил о нем так же, и он, в свою очередь, тоже. Наше соперничество раздувает пресса. Каждый старается быть лучшим. В разговоре с ним я не придаю этому большого значения.

Криштиану Роналду — отличный игрок, который имеет много хороших качеств. Это происходит год за годом. Он является одним из лучших в мире», — цитирует Месси источник.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN