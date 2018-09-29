Лионель Месси: «Поводов для беспокойства у «Барселоны» нет»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Лионель Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал ничью в матче 7-го тура примеры с «Атлетиком». Аргентинец отметился голевой передачей.

«Нет повода для беспокойства. Есть много компонентов, в которых нужно прибавлять, но это всего лишь начало очень длительного сезона в чемпионате.

Мы не должны пропускать голы в каждом матче. У нас есть сильная команда и игроки, поэтому нет необходимости зависеть от какого-либо одного игрока», – отметил Месси.

Матч между «Барселоной» и «Атлетиком» завершился со счетом 1:1.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт «Барселоны»

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