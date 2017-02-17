Лионель Месси попросил Пепа Гвардиолу вернуться в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы экс-наставник каталонцев Хосеп Гвардиола рассмотрел возвращение на «Камп Ноу». Сейчас специалист работает с «Манчестер Сити».

После поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4) в прессе заговорили о том, что наставник «Барселоны» Луис Энрике может покинуть команду в конце сезона. При этом есть опасение, что его примеру последует и Лионель Месси, если Гвардиола не примет команду. Аргентинец настаивает на том, что Энрике создал раскол в команде и исправить ситуацию может разве что Гвардиола.

В качестве нового тренера каталонцы рассматривали кандидатуры Эрнесто Вальверди, который проделал впечатляющую работу с «Атлетиком» и провел два года в «Барсе» в качестве игрока, а также Рональда Кумана, который руководит «Эвертоном».

Тем не менее Месси, который ведет с руководством переговоры о новом контракте, настаивает на том, что Гвардиола должен возглавить команду.

Хосеп Гвардиола работал с первой командой «Барселоны» с 2008 по 2012 год. С ним сине-гранатовые выиграли три чемпионских титула, дважды Кубок и Суперкубок Испании, по два раза Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun