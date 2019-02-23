Лионель Месси побил рекорд чемпионата Испании, «Манчестер Сити» могут запретить совершать трансферы, Диего Симеоне извинился за свое поведение. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 февраля.
1. Лионель Месси стал рекордсменом Ла Лиги по голам в ворота одной команды
В матче 25-го тура чемпионата Испании Лионель Месси отметился хет-триком в ворота «Севильи».
2. «Шальке» показал худший результат с сезона-82/83
В матче 23-го тура чемпионата Германии «Шальке» снова проиграл.
3. Диего Симеоне извинился за свое поведение во время матча с «Ювентусом»
В эпизоде с первым голом «Атлетико» аргентинский специалист схватился за пах.
4. «Манчестеру Сити» могут запретить совершать трансферы
ФИФА может вынести санкции в отношении «Манчестер Сити»
4. Определились все участники плей-офф КХЛ
Серии начнутся 25 и 26 февраля.
6. 24 февраля. 18:15. Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Вильярреал»
Матч «Леванте» — «Реал» и другие игры чемпионатов Италии и Испании смотрите на сайте Еженедельника «Футбол»
Фото: Global Look Press