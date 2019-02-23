Лионель Месси побил рекорд чемпионата Испании, «Манчестер Сити» могут запретить совершать трансферы, Диего Симеоне извинился за свое поведение. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 февраля.

1. Лионель Месси стал рекордсменом Ла Лиги по голам в ворота одной команды

В матче 25-го тура чемпионата Испании Лионель Месси отметился хет-триком в ворота «Севильи». 

2. «Шальке» показал худший результат с сезона-82/83

В матче 23-го тура чемпионата Германии «Шальке» снова проиграл.

3. Диего Симеоне извинился за свое поведение во время матча с «Ювентусом»

В эпизоде с первым голом «Атлетико» аргентинский специалист схватился за пах.

4. «Манчестеру Сити» могут запретить совершать трансферы

ФИФА может вынести санкции в отношении «Манчестер Сити»

4. Определились все участники плей-офф КХЛ

Серии начнутся 25 и 26 февраля.

6. 24 февраля. 18:15. Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Вильярреал»

Матч «Леванте» — «Реал» и другие игры чемпионатов Италии и Испании смотрите на сайте Еженедельника «Футбол»

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ивелин Попов

Попов покидает московский «Спартак», Суарес согласился перейти в лондонский «Арсенал». Главные новости дня

Жано Ананидзе

Матчи Кубка России перенесут на весну, УЕФА может ужесточить правила ФФП, Жано Ананидзе арендован «Крыльями Советов». Главные новости дня

Петр Чех

Петр Чех завершает карьеру, Гарри Кейн пропустит больше месяца из-за травмы, «Реал» узнал цену за Азара. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 