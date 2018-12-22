Лионель Месси: «Не все в «Барселоне» хотели моего перехода в клуб»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что один из тренеров каталонцев не хотел его перехода в клуб. Аргентинец присоединился к сине-гранатовым в 2000 году в возрасте 13 лет.

«Было действительно сложно подписать контракт с таким молодым иностранным игроком и перевезти его в Барселону. Чарли Решак был тем, кто сделал это еще в тот день.

После того, как он встретился со мной, он решил, что я нужен им. Хотя был один тренер в «Барселоне», который не хотел, чтобы я был рядом. Но решение о переходе поддержали большинство тренеров молодежных команд. Они были ключом к моему приезду в «Барселону», – сказал Месси в документальном фильме «Take the ball, pass the ball».

Фото: Global Look Press

Источник: Tribuna