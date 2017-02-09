Лионель Месси может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Ранее сообщалось, что Лео Месси не хочет продлевать контракт с «Барселоной». Сейчас сообщается, что отец Месси поможет ему в подписании нового соглашения.

Отец аргентинского нападающего «Барселоны» провел сегодня встречу с руководством каталонского клуба. От итога этих переговоров зависит будущее «Барселоны» и самого Лео.

Также отметим, что руководство «сине-гранатовых» готовы предложить Лионелю пожизненное соглашение на рекордных условиях.

Если Месси заключит новый контракт с «Барсой», то станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории футбола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es