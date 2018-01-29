Лионель Месси: «Манчестер Сити» и «ПСЖ» сейчас превосходят остальных по всем показателям»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обсудил главных фаворитов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Аргентинец выделил несколько клубов, которые могут составить конкуренцию каталонцам.
«Главный соперник «Барселоны» в этом сезоне? Сейчас «Манчестер Сити» является одной из самых сильных команд. То же самое относится и к «ПСЖ».
До 1/8 финала Лиги чемпионов еще есть время. Поэтому не могу исключить «Реал», который может побороться за победу, принимая во внимание как качество игроков этой команды, так и опыт.
Затем идет «Бавария». Это очень сильная команда, которая будет бороться до конца. Но сейчас «Манчестер Сити» и «ПСЖ» превосходят остальных по всем показателям», – заявил Месси.
В 1/8 финала ЛЧ «Барселона» встретится с «Челси». «ПСЖ» сыграет с «Реалом», а «МС» — с «Базелем».
Фото: Global Look Press
Источник: World Soccer