Лионель Месси: «Манчестер Сити» и «ПСЖ» сейчас превосходят остальных по всем показателям»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обсудил главных фаворитов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Аргентинец выделил несколько клубов, которые могут составить конкуренцию каталонцам.

«Главный соперник «Барселоны» в этом сезоне? Сейчас «Манчестер Сити» является одной из самых сильных команд. То же самое относится и к «ПСЖ».

До 1/8 финала Лиги чемпионов еще есть время. Поэтому не могу исключить «Реал», который может побороться за победу, принимая во внимание как качество игроков этой команды, так и опыт.

Затем идет «Бавария». Это очень сильная команда, которая будет бороться до конца. Но сейчас «Манчестер Сити» и «ПСЖ» превосходят остальных по всем показателям», – заявил Месси.

В 1/8 финала ЛЧ «Барселона» встретится с «Челси». «ПСЖ» сыграет с «Реалом», а «МС» — с «Базелем».

Фото: Global Look Press

Источник: World Soccer