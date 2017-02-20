Лионель Месси готов продлить контракт с «Барселоной», если команду покинут Люка Динь, Андре Гомеш и Жереми Матье

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Лео Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен положением дел в клубе. Напомним, каталонцы крупно уступили в 1/8 Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 0:4.

Сообщается, что аргентинец поставил руководству испанцев ультиматум. Игрок хочет, чтобы команду покинули Люка Динь, Жереми Матье и Андре Гомеш, пополнившие состав сине-гранатовых при Луисе Энрике. Только в этом случае Месси пойдет на переговоры с сине-гранатовыми о продлении контракта.

Текущее соглашение рассчитано до лета 2018 года. «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры.

Фото: Global Look Press
Источник: Don Balon

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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