Лионель Месси дисквалифицирован на 4 игры в сборной Аргентины

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил наказание за непристойное поведение. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Сообщается, что футболист оскорбил одного из арбитров в победной встрече с Чили (1:0). ФИФА объявила о наказании для Месси в виде 4-матчевого отстранения от матчей за «альбиселесте». Также 29-летний форвард должен выплатить 10 тысяч швейцарских франков в качестве штрафа.

Таким образом, Лионель не сыграет за Аргентину в сегодняшнем матче против Боливии. Также капитан сборной пропустит игры с Уругваем, Венесуэлой и Перу.

Фото: Global Look Press
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Дмитрий Темников
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