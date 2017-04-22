Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. Отец Месси, представляющий интересы футболиста,  прилетит в столицу Каталонии, чтобы завершить сделку.

Действующее соглашение футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что новый контракт будет рассчитан до 2022 года.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лионель Месси провел в футболке «сине-гранатовых» 45 матчей, в которых отличился 45 голами и 16 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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