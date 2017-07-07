Лионель Месси заплатит 252 тысячи штрафа и избежит тюрьмы

Автор: Евгений Морозов 0

Месси

Верховный суд Испании приговорил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси к 21 месяцу тюрьмы. Согласно сообщениям органа, аргентинец не выплатил налоги в размере 4,1 миллиона евро в период с 2007 по 2009 год.

Выяснилось, что отец футболиста Хорхе Осарио основал офшорную компанию, чтобы не выплачивать налоги.

Верховный суд принял апелляцию игрока. Таким образом, вместо тюремного заключения четырехкратный обладатель «Золотого мяча» обязан выплатить 252 тысячи евро штрафа. Осарио заплатит 180 тысяч.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду грозит тюремный срок

Сампаоли

Хорхе Сампаоли возглавил сборную Аргентины

Лионель Месси

Вместо тюремного заключения Лионель Месси выплатит штраф

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 