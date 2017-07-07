Лионель Месси заплатит 252 тысячи штрафа и избежит тюрьмы

Верховный суд Испании приговорил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси к 21 месяцу тюрьмы. Согласно сообщениям органа, аргентинец не выплатил налоги в размере 4,1 миллиона евро в период с 2007 по 2009 год.

Выяснилось, что отец футболиста Хорхе Осарио основал офшорную компанию, чтобы не выплачивать налоги.

Верховный суд принял апелляцию игрока. Таким образом, вместо тюремного заключения четырехкратный обладатель «Золотого мяча» обязан выплатить 252 тысячи евро штрафа. Осарио заплатит 180 тысяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es