«Лион» продаст защитника, которым интересуется «Зенит»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что клуб собирается продать защитника Эмануэля Мамману. Ранее сообщалось, что Маммана ведёт переговоры с «Зенитом» и сумма трансфера может составить 16 миллионов евро.

«С момента перехода игрока его цена выросла в два раза. Надо понимать, что для тренерского штаба Маммана даже не третья или четвертая опция при выборе стартового состава, поэтому нам выгодна эта продажа с точки зрения бизнеса», — сказал Оляс.

В «Лион» Маммана перешёл летом прошлого года из «Ривер Плейт». В сезоне-2016/17 аргентинский защитник сыграл в 17 матчах французской Лиги 1 и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Eurosport.fr

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»