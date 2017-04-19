«Лион» и «Бешикташ» условно отстранены на год от участия в еврокубках

УЕФА применил наказание в отношении французского «Лиона» и турецкого «Бешикташа». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Фанаты данных клубов устроили беспорядки перед началом первой игры 1/4 финала Лиги Европы: турки закидывали трибуны хозяев файерами, а болельщики «львов» выбегали на поле. В связи с этим УЕФА условно отстранил команды от участия в еврокубков на один сезон. Испытательный срок будет действовать два года.

В той встрече победу одержал «Лион» (2:1). Ответный матч состоится в ближайший четверг, 20 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА