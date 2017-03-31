«Лион» готов продать Александра Лаказетта в «Атлетико» за 60 миллионов евро

Руководство «Лиона» готово расстаться с лучшим бомбардиром команды Александром Лаказеттом. Руководство мадридского «Атлетико» отправили своего представителя во Францию, чтобы обсудить финансовые детали.

В «Атлетико» дали понять, что сумма сделки не должна превышать 40 миллионов евро, однако в «Лионе» отказываются начинать переговоры, если им предложат менее 60 млн евро. Помимо «Атлетико», заполучить нападающего хотят «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Контракт 25-летнего футболиста с «Лионом» действует до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне Александр Лаказетт провел 36 матчей во всех турнирах и забил 29 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es