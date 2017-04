Лингард согласовал новый контракт с «МЮ» на четыре года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард согласовал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на четыре года.

Сообщается, что зарплата игрока вырастет в три раза и составит 100 тысяч фунтов в неделю.

A new four-year #MUFC contract for @JesseLingard, with the option of a further year!

More: https://t.co/rsuqulE9O6 pic.twitter.com/AsnZQjK6Il

— Manchester United (@ManUtd) April 6, 2017