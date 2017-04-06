Лингард согласовал новый контракт с «МЮ» на четыре года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард согласовал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на четыре года.

Сообщается, что зарплата игрока вырастет в три раза и составит 100 тысяч фунтов в неделю.

Срок действующего контракта игрока истекает в 2018 году.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports