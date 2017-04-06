Лингард согласовал новый контракт с «МЮ» на четыре года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард согласовал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на четыре года.
Сообщается, что зарплата игрока вырастет в три раза и составит 100 тысяч фунтов в неделю.
A new four-year #MUFC contract for @JesseLingard, with the option of a further year!
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— Manchester United (@ManUtd) April 6, 2017
Срок действующего контракта игрока истекает в 2018 году.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три голевых передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports