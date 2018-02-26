«Лига Орла» чемпионат России, Сборную-участницу ЧМ-2018 могут не допустить до турнира. Главные истории неделии

Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

Премьер-лига сменит имя и эмблему. Скоро ее могут назвать «Лига Орла»

Футбольные чиновники устали от привычного названия и облика высшего российского дивизиона и готовят потрясающие реформы. Директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин рассказал, что со следующего сезона лига сменит логотип, а может быть, и название. «Однозначно освежим логотип, планируем сделать его более доступным современной аудитории. В ближайшее время завершится тендер на разработку визуальных атрибутов, привлечены десять компаний. В планах — запустить бренд с нового сезона, — заявил Савин. — Лига пока не определилась, будет ли менять название, но приняла принципиальное решение продвигать один бренд — либо РФПЛ, либо чемпионат России по футболу. На наш взгляд, это поспособствует узнаваемости. Бренд будет один, но какой, пока точно не известно. Над аудиоатрибутами мы также работаем, но пока не могу сказать, что обязательно будет что-то новое».

Креативные агентства предложили лиге несколько вариантов названий, из которых позднее выберут наилучшее. Пока в списке есть и обычные, и нетривиальные варианты: «Высшая лига» (старая добрая), «Суперлига» (ну и пусть отдает хоккеем), «Р-Лига» (а то «Россия» целиком – это слишком долго), «Лига федераций» (прямо фильм о супергероях), «Гранд Лига» (реклама мебельного салона?), «Лига Орла» (в городе Орел уже слегка напряглись), «Фронт Лига» (все-таки российский футбол – это война, и все это понимают).

Ну а пока все в раздумьях, клубы РФПЛ удивили еще раз: впервые с 2012 года был достигнут положительный финансовый результат. Доходы превысили расходы на 3,2 млрд рублей. Подобного с нашими командами не случалось долгое время. Согласно специальному отчету доходы клубов в 2012 году равнялись 38,7 млрд рублей, а в 2016-м выросли до 63,3 млрд. При этом расходы в 2012 году составили 42,3 миллиарда, в 2013-м – 59,8, в 2014-м – 61,7, в 2015-м – 68,5, а в 2016-м – 60,1 млрд.

Саудовскую Аравию могут не допустить на ЧМ

И тогда сборной России придется искать нового соперника?

ФИФА может не допустить сборную Саудовской Аравии к участию в ЧМ-2018. Организация озабочена тем, что в Саудовской Аравии и ОАЭ футбол используется в политической плоскости. В июне 2017 года эти страны и еще ряд государств ввели санкции против Катара, в том числе и в спорте.

У Катара с соседями напряженные отношения. Во время Кубка Персидского залива, состоявшегося в декабре, саудовские государственные медиа предлагали игрокам сборной Бахрейна значительные финансовые бонусы за победу над «террористами» – командой Катара. Медиа освещали турнир в воинственном по отношению к Катару ключе. Клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ отказывались играть с соперниками из этой страны в новом сезоне азиатской Лиги чемпионов. Азиатская футбольная конфедерация вынесла предупреждение обеим странам и заявила, что наложит на них санкции, если ситуация не будет урегулирована.

В соответствии с нормами ФИФА, вмешательство политики в футбол недопустимо. Ранее по той же причине исключение из числа участников турнира грозило сборным Перу и Испании. Разногласия с европейцами возникли из-за вмешательства испанского правительства в работу Королевской испанской федерации футбола (RFEF). ФИФА направила RFEF письмо, уведомив, что если власти продолжат вмешиваться в выборы нового президента федерации, то футбольной сборной страны будет грозить исключение с ЧМ-2018. Причиной претензий к южноамериканской сборной стал закон, по которому национальная федерация футбола должна стать подконтрольной правительству страны.

FA открыла дело против Гвардиолы

Им не понравилась желтая ленточка на пиджаке

Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дело против главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы за демонстрацию политического символа. Сорокасемилетний специалист во время матча Кубка Англии против «Уигана» (0:1) приколол к куртке желтую ленту в поддержку политиков, арестованных в связи с борьбой за независимость Каталонии.

Известно, что Гвардиола уже дважды надевал эту ленту, чтобы поддержать Жорди Санчеса и Жорди Куиксара, арестованных в связи с их выступлениями за независимость Каталонии от Испании. FA выносила предупреждения тренеру, а сейчас может применить дисциплинарные меры. Футбольная ассоциация видит в этом политический жест, а также нарушение правил, касающихся формы и рекламы. Гвардиоле предоставили несколько дней на то, чтобы ответить на обвинения.

Кроме того, частный самолет Гвардиолы подвергся обыску испанскими правоохранителями. На прошлой неделе он вместе с семьей прилетел на отдых в Барселону. Дело в том, что испанская полиция ведет поиски бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, который бежал из страны после объявления о независимости региона. Полицейские ворвались в самолет, как только он приземлился в аэропорту, и обыскали его, поскольку подозревали, что на нем мог прилететь беглый Пучдемон. При этом сообщается, что обыски частных самолетов, прилетающих в Барселону, проходят на регулярной основе. Напомним, что Гвардиола — уроженец Каталонии, поддерживавший Пучдемона и выступавший за независимость региона от Испании.

Фанаты устроили беспорядки в Бильбао

Теперь «Спартак» и «Атлетик» выясняют, кто виноват

Больше сотни фанатов московского «Спартака» и испанского «Атлетика» пытались спровоцировать беспорядки у стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао перед игрой 1/16 финала ЛЕ. Российские ультрас «погнали» около двух сотен местных фанатов, испанцы отбивались бутылками и прочей тарой – несколько россиян получили ранения. Один из правоохранителей скончался в больнице. Испанцы попытались обвинить в трагедии наших фанатов, но вскоре выяснилось, что офицер находился далеко от беспорядков, а официальной причиной гибели стал инфаркт.

В Бильбао накануне прошел митинг, направленный против болельщиков «Спартака». «Мы знаем, что фанаты «Спартака» – нацисты. И хотим этим митингом показать, что готовы защитить улицы своего города. У всех фанатов есть взгляды. У нас – левые и антифашистские. А у «спартаковских» – правые. Мы не хотим драк, но готовы ко всему», – сказал один из митингующих. А полиция Бильбао перед матчем изъяла у ультрас баскского клуба, поджидавших болельщиков красно-белых, холодное оружие и острые предметы. На беспорядки фанаты «львов» взяли с собой кастеты, штопоры, отвертки, дубинки и деревянные доски.

Больше 10 фанатов из России получили ножевые ранения и были задержаны, троих из них освободили. Кроме того, переводчику «Спартака» Артему Фетисову также пришлось отбиваться от нескольких басков у отеля. Те ударили его упряжкой. Об этом клубный работник рассказал в одной из соцсетей, но позже удалил пост.

Подготовили: Юрий Алеманов, Никита Котов

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