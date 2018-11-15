Лига наций УЕФА. 15 ноября. Результаты дня

Автор: Владислав Маслов 0

Состоялся очередной игровой день Лиги наций УЕФА. Было сыграно 9 матчей.

Лига А

Группа 2

Бельгия — Исландия — 2:1 (0:0)
(Батшуайи, 65, 81)

Группа 4

Хорватия — Испания — 3:2 (0:0)
(Крамарич, 54, Едвай, 69, 90; Себальос, 56, Рамос, 78)

Лига B

Группа 3

Австрия — Босния и Герцеговина — 0:0 (0:0)

Лига C

Группа 2

Греция — Финляндия — 1:0 (1:0)
(Гранлунд, 25, автогол)

Венгрия — Эстония — 2:0 (1:0)
(Орбан, 8, Салаи, 69)

Лига D

Группа 1

Казахстан — Латвия — 1:1 (1:0)
(Суюмбаев, 37; Ракельс, 49)

Андорра — Грузия — 1:1 (0:1)
(Мартинес, 63; Чакветадзе, 9)

Группа 2

Люксембург — Беларусь — 0:2 (0:1)
(Драгун, 37,54)

Сан-Марино — Молдова — 0:1 (100)
(Домашкан, 78)

Фото: оф. сайт УЕФА

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