Лига наций УЕФА. 15 ноября. Результаты дня

Состоялся очередной игровой день Лиги наций УЕФА. Было сыграно 9 матчей.
Лига А
Группа 2
Бельгия — Исландия — 2:1 (0:0)
(Батшуайи, 65, 81)
Группа 4
Хорватия — Испания — 3:2 (0:0)
(Крамарич, 54, Едвай, 69, 90; Себальос, 56, Рамос, 78)
Лига B
Группа 3
Австрия — Босния и Герцеговина — 0:0 (0:0)
Лига C
Группа 2
Греция — Финляндия — 1:0 (1:0)
(Гранлунд, 25, автогол)
Венгрия — Эстония — 2:0 (1:0)
(Орбан, 8, Салаи, 69)
Лига D
Группа 1
Казахстан — Латвия — 1:1 (1:0)
(Суюмбаев, 37; Ракельс, 49)
Андорра — Грузия — 1:1 (0:1)
(Мартинес, 63; Чакветадзе, 9)
Группа 2
Люксембург — Беларусь — 0:2 (0:1)
(Драгун, 37,54)
Сан-Марино — Молдова — 0:1 (100)
(Домашкан, 78)
Фото: оф. сайт УЕФА