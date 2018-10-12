Лига наций УЕФА. 12 октября. Результаты дня

Состоялся очередной игровой день Лиги наций УЕФА. Было сыграно 7 матчей.
Лига А
Группа 2
Бельгия — Швейцария — 2:1 (0:0)
(Лукаку, 58, 84; Гавранович, 76)
Группа 4
Хорватия — Англия — 0:0 (0:0)
Лига B
Группа 3
Австрия — Северная Ирландия — 1:0 (0:0)
(Арнаутович, 71)
Лига C
Группа 2
Греция — Венгрия — 1:0 (0:0)
(Митроглу, 65)
Эстония — Финляндия — 0:1 (0:0)
(Пукки, 90)
Лига D
Группа 2
Беларусь — Люксембург — 1:0 (1:0)
(Сарока, 43)
Молдавия — Сан-Марино — 2:0 (1:0)
(Гынсарь, 31, 67)
Фото: оф. сайт УЕФА