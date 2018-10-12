Лига наций УЕФА. 12 октября. Результаты дня

Автор: Владислав Маслов 0

Состоялся очередной игровой день Лиги наций УЕФА. Было сыграно 7 матчей.

Лига А

Группа 2

Бельгия — Швейцария — 2:1 (0:0)
(Лукаку, 58, 84; Гавранович, 76)

Группа 4

Хорватия — Англия — 0:0 (0:0)

Лига B

Группа 3

Австрия — Северная Ирландия — 1:0 (0:0)
(Арнаутович, 71)

Лига C

Группа 2

Греция — Венгрия — 1:0 (0:0)
(Митроглу, 65)

Эстония — Финляндия — 0:1 (0:0)
(Пукки, 90)

Лига D

Группа 2

Беларусь — Люксембург — 1:0 (1:0)
(Сарока, 43)

Молдавия — Сан-Марино — 2:0 (1:0)
(Гынсарь, 31, 67)

Фото: оф. сайт УЕФА

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