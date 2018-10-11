Лига наций. Россия сыграла вничью со Швецией

В матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сборная России встречалась со сборной Швеции. Игра завершилась со счетом 0:0.

Лига наций

РОССИЯ — ШВЕЦИЯ — 0:0 (0:0)

Калининград. 11 октября.

Стадион «Калининград».

Судья: Лука Банти (Италия).

Россия: Гилерме, Фернандес, Нойштедтер, Рауш, Джикия, Черышев (Заболотный, 87), Газинский, Зобнин, Головин, Ионов (Кузяев, 76), Дзюба.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон, Ларссон, Форсберг, Свенссон, Классон, Берг (Андерссон, 83), Телин (Гвидетти, 71).

Предупреждения: Аугустинсон (31), Зобнин (39), Газинский (51), Джикия (53)

12 (1) удары (в створ) 10 (2)

15 фолы 10

5 угловые 6

1 офсайды 1

58 % владения мячом 42

Обе команды начали матч в довольно жесткой манере игры, тем не менее, арбитр не стал прибегать к предупреждениям. В первой половине тайма инициативой владела сборная Швеции, но россияне сумели погасить темп игры и завладеть мячом, активно атакуя ворота шведов. Те, в свою очередь, несколько раз проводили опасные контратаки. После перерыва российская команда продолжила атаковать, но не сумела воплотить игровое преимущество в голы. До конца второго тайма обе команды имели равные шансы на победу, ведя атакующую игру, но, благодаря надежной игре обороны и вратарей, ворота обоих соперников остались в неприкосновенности. Матч завершился нулевой ничьей, сборная России не проигрывает Швеции уже 5 матчей подряд и с 4 очками сохраняет первое место в группе 2 Лиги наций, сборная Швеции опускается на последнее, 3-е место.

Фото: оф. сайт РФС