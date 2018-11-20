Лига наций. Россия в Стокгольме уступила Швеции

Состоялась ответная встреча между командами России и Швеции. Российская команда уступила в Стокгольме, пропустив по мячу в тайме.

Лига наций.

ШВЕЦИЯ — РОССИЯ — 2:0 (1:0)

Стокгольм. 20 ноября.

Стадион: «Френдс-Арена».

Судья: Бенуа Бастьен (Франция).

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон, М. Ольссон (Телин, 70), К. Ольссон (Гвидетти, 89), Ларссон, Юханссон, Классон (Свенссон, 80), Берг.

Россия: Лунев, Игнатьев, Джикия, Нойштедтер, Набабкин, Кузяев, Газинский, Ионов (Заболотный, 69), Ерохин (Ари, 77), Полоз (Камболов, 46), Дзюба.

Голы: 1:0 — Линделеф (41), 2:0 — Берг (72).

Предупреждение: Джикия (44).

11 (5) удары (в створ) 6 (3)

10 фолы 7

4 угловые 0

5 офсайды 2

61% владения мячом 39

Первый тайм для российской сборной вышел непростым. Шведы с первых же минут заставили оборону россиян активно вступить в игру. В середине тайма Мартин Ольссон забил гол, но арбитр встречи Бастьен зафиксировал офсайд. Шведы имели несколько дополнительных шансов открыть счет, но Андрей Лунев героически спасал ворота. В конце тайма после подачи углового Виктор Линделеф подобрал мяч и точно пробил. У сборной России запомнился опасный момент в исполнении Алексея Ионова. Полузащитник пробил прямо в Робина Ольсена. Во втором тайме Россия стала активнее атаковать ворота шведов, но защитники блокировали удары Дзюбы и Камболова. Шведская сборная же увеличила счет. Маркус Берг не оставил шансов на добивании. Россия проиграла Швеции и по итогам остается в группе B, уступив шведам по сумме личных встреч.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»