Лига наций. Россия в Стокгольме уступила Швеции

Состоялась ответная встреча между командами России и Швеции. Российская команда уступила в Стокгольме, пропустив по мячу в тайме.
Лига наций.
ШВЕЦИЯ — РОССИЯ — 2:0 (1:0)
Стокгольм. 20 ноября.
Стадион: «Френдс-Арена».
Судья: Бенуа Бастьен (Франция).
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон, М. Ольссон (Телин, 70), К. Ольссон (Гвидетти, 89), Ларссон, Юханссон, Классон (Свенссон, 80), Берг.
Россия: Лунев, Игнатьев, Джикия, Нойштедтер, Набабкин, Кузяев, Газинский, Ионов (Заболотный, 69), Ерохин (Ари, 77), Полоз (Камболов, 46), Дзюба.
Голы: 1:0 — Линделеф (41), 2:0 — Берг (72).
Предупреждение: Джикия (44).
11 (5) удары (в створ) 6 (3)
10 фолы 7
4 угловые 0
5 офсайды 2
61% владения мячом 39
Первый тайм для российской сборной вышел непростым. Шведы с первых же минут заставили оборону россиян активно вступить в игру. В середине тайма Мартин Ольссон забил гол, но арбитр встречи Бастьен зафиксировал офсайд. Шведы имели несколько дополнительных шансов открыть счет, но Андрей Лунев героически спасал ворота. В конце тайма после подачи углового Виктор Линделеф подобрал мяч и точно пробил. У сборной России запомнился опасный момент в исполнении Алексея Ионова. Полузащитник пробил прямо в Робина Ольсена. Во втором тайме Россия стала активнее атаковать ворота шведов, но защитники блокировали удары Дзюбы и Камболова. Шведская сборная же увеличила счет. Маркус Берг не оставил шансов на добивании. Россия проиграла Швеции и по итогам остается в группе B, уступив шведам по сумме личных встреч.
Фото: твиттер сборной России
Источник: Еженедельник «Футбол»