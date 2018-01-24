Лига наций. Итоги жеребьевки

В Швейцарии завершилась жеребьевка Лиги наций. В турнире будут принимать участие 55 европейских сборных.

Лига А:

Группа 1: Германия, Франция, Голландия.

Группа 2: Бельгия, Швейцария, Исландия.

Группа 3: Португалия, Италия, Польша,

Группа 4: Испания, Англия, Хорватия,

Лига B:

Группа 1: Словакия, Украина, Чехия.

Группа 2: Россия, Швеция, Турция.

Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия.

Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания.

Лига C:

Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль.

Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония.

Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр.

Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва.

Лига D:

Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.

Группа 2: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Белоруссия.

Группа 3: Косово, Мальта, Фарерские острова, Азербайджан.

Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония.

Регламент Лиги наций:

Участие в турнире примут все 55 сборных.

Команды распределят по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (результаты после 11 октября 2017 года учитываться не будут, в том числе результаты стыковых матчей).

В лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 — в лигу С, оставшиеся 16 — в лигу D.

Лиги A и B состоят из четырех групп по три команды.

Лига C состоит из одной группы с тремя командами и трех групп по четыре команды. Лига D состоит из четырех групп по четыре команды.

Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года (каждая сборная проведет четыре или шесть игр в зависимости от размера группы).

Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет Исполнительный комитет УЕФА в декабре 2018 года из числа участников.

Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.

Таким образом, европейские сборные будут бороться либо за победу в Лиге наций, либо за выход в дивизион выше, либо за сохранение места в своем дивизионе.

Кроме того, Лига наций даст еще один шанс командам пробиться в финальную стадию ЕВРО. Туда выйдут четыре команды, удачно сыгравшие в плей-офф в марте 2020 года

Фото: твиттер УЕФА

Источник: Еженедельник «Футбол»