Лига наций.14 октября. Результаты дня

Автор: Дмитрий Темников 0

Завершились все матчи игрового дня в Лиге наций. Сборная России провела свою встречу против турецкой команды в Сочи.  

Россия — Турция — 2:0 (1:0)
(Нойштедтер, 20, Черышев, 78).

Румыния — Сербия — 0:0. 

Азербайджан — Мальта — 1:1 (0:1)
(Мускат, 37; Абдуллаев, 53).

Польша — Италия — 0:1 (0:0)
(Бираги, 90).

Фарерские острова — Косово — 1:1 (0:1)
(Рашица, 9; Йонсен, 50).

Израиль — Албания — 2:0 (1:0)
(Хемед, 8, Саба, 83).

Литва — Черногория — 1:4 (0:3)
(Баравикас, 88; Мугоша, 10, Копитович, 35, Мугоша, 45 — с пенальти, Зорич, 86).

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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