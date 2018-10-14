Лига наций.14 октября. Результаты дня

Завершились все матчи игрового дня в Лиге наций. Сборная России провела свою встречу против турецкой команды в Сочи.

Россия — Турция — 2:0 (1:0)

(Нойштедтер, 20, Черышев, 78).

Матч окончен, Россия — Турция 2:0!

Друзья, поздравляем вас с победой! Большущее спасибо вам за искреннюю и теплую поддержку, мы ощущаем ее всей душой!

Мы не устанем повторять: вы самые лучшие болельщики в мире! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/UJkrpazbjR

— Сборная России (@TeamRussia) October 14, 2018