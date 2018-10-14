Лига наций.14 октября. Результаты дня

Завершились все матчи игрового дня в Лиге наций. Сборная России провела свою встречу против турецкой команды в Сочи.
Россия — Турция — 2:0 (1:0)
(Нойштедтер, 20, Черышев, 78).
Матч окончен, Россия — Турция 2:0!
Друзья, поздравляем вас с победой! Большущее спасибо вам за искреннюю и теплую поддержку, мы ощущаем ее всей душой!
Мы не устанем повторять: вы самые лучшие болельщики в мире! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/UJkrpazbjR
— Сборная России (@TeamRussia) October 14, 2018
Румыния — Сербия — 0:0.
Азербайджан — Мальта — 1:1 (0:1)
(Мускат, 37; Абдуллаев, 53).
Польша — Италия — 0:1 (0:0)
(Бираги, 90).
Фарерские острова — Косово — 1:1 (0:1)
(Рашица, 9; Йонсен, 50).
Израиль — Албания — 2:0 (1:0)
(Хемед, 8, Саба, 83).
Литва — Черногория — 1:4 (0:3)
(Баравикас, 88; Мугоша, 10, Копитович, 35, Мугоша, 45 — с пенальти, Зорич, 86).
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»