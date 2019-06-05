Лига наций. 1/2 финала. Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал турнира





Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Португалии.

Лига наций. 1/2 финала

ПОРТУГАЛИЯ— ШВЕЙЦАРИЯ — 3:1 (1:0)

Порту. 5 июня.

Стадион: «Драгау»

Судья: Феликс Брых (Германия).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе (Фонте, 63), Геррейру, Нелсон Семеду, Диаш, Рубен Невеш, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс (Гедеш, 70), Роналду.

Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Мбабу, Аканджи, Джака, Фройлер, Цубер, Закария (Фернандеш, 71), Шакири, Сеферович.

Голы: 1:0 — Роналду (25), 1:1 — Родиригес (57, с пенальти), 2:1 — Роналду (88), 3:1 — Роналду (90).

Предупреждения: Джака (66), Шер (68).

Автором первого забитого мяча в матче стал капитан португальцев Криштиану Роналду, забив его со штрафного. Сравнять счет швейцарцы смогли на 57-й минуте — Рикардо Родригес переиграл Руя Патрисиу ударом с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен главным арбитром встречи Феликсом Брихом за фол Нелсона Семеду на Стивене Цубере после просмотра VAR. Перед этим немецкий судья назначил 11-метровый удар в ворота сборной Швейцарии однако после посмотрел видеоповтор и изменил решение, поставив пенальти в ворота Португалии. Но ничью швейцарцам удержать не удалось. На 88-й и 90-й минутах Роналду забил свои второй и третий мячи, выведя сборную Португалии в финал турнира.

Завтра во втором матче за выход в финал поспорят Англия и Голландия. Финал турнира состоится в воскресенье.

Фото: твиттер сборной Португалии

Источник: Еженедельник «Футбол»