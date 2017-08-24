Лига Европы. Раунд плей-офф. «Зенит» переиграл «Утрехт» в дополнительное время и вышел в групповой этап

В Санкт-Петербурге состоялся второй матч раунда плей-офф Лиги Европы между российским «Зенитом» и голландским «Утрехтом». Дубль Александра Кокорина вывел сине-бело-голубых в групповой этап Лиги Европы.

Лига Европы. Раунд плей-офф.

ЗЕНИТ – УТРЕХТ – 2:0 (1:0)

Санкт-Петербург. 24 августа.

Стадион: «Санкт-Петербург», 49 250 зрителей

Судья: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Маммана, Паредес, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 90), Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73).

«Утрехт»: Йенсен, Леувин (Баэбек, 105), Брафхейд (ван дер Марель, 75), Клайбер, Аюб, ван де Стрек, Эмануэльсон, Янссен, Лабьяд, Дессерт, Керк (Гертлер, 89).

Голы: 1:0 – Кокорин (9), Кокорин (105)

Предупреждения: Шатов (21), Паредес (65), Лабьяд (65), Ерохин (68), Кокорин (105), Краневиттер (115)

21 (5) удары (в створ) 7 (3)

15 фолы 18

12 угловые 7

4 офсайды 4

59 % владения мячом 41

«Зенит» проиграл первый матч «Утрехту» со счетом 0:1, поэтому сине-бело-голубым была необходима победа с разницей в два мяча. Роберто Манчини сделал ставку на быстрый гол, его команда начала встречу на высоких скоростях и уже к 10-й минуте уравняла шансы в противостоянии. Дриусси сделал разрезную передачу в штрафную, Кузяев успел откинуть мяч на свободного Кокорина, и тот спокойно отправил его в сетку. В середине первого тайма арбитр не увидел нарушение на Кузяеве в штрафной площади и не поставил пенальти.

Во второй половине встречи вступить в игру пришлось Луневу, вытащившему два выстрела из-за пределов штрафной. Петербуржцы играли с подавляющим преимуществом и имели несколько опасных моментов, однако забить необходимый гол в основное время так и не удалось. В дополнительные полчаса футболисты российской команды смогли превратить свою активность в итоговую победу. Полоз прострелил с левого фланга, и Кокорин грудью переправил снаряд в ворота.

Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»