Лига Европы. Раунд плей-офф. «Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в первом матче за выход в групповую стадию

«Краснодар» и «Црвена Звезда» выдали невероятно результативную игру. В упорной борьбе победы добилась российская команда.

Лига Европы. Раунд плей-офф.

КРАСНОДАР – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – 3:2 (1:0)

Краснодар. 19 августа.

Стадион: «Краснодар», 19 370 зрителей

Судья: Гедиминас Мажейка (Литва)

«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Мамаев (Жигулев, 70), Газинский, Ристич, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66), Классон (Сулейманов, 78)

«Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Канга, Бояки, Бабич (Пешич, 70), Дональд, Стойкович, Анджелкович (Гобелич, 78), Радоньич (Милич, 66), Срнич, Савич.



Голы: 1:0 – Игнатьев (20), 2:0 — Классон (46), 2:1 — Срнич (57), 3:1 — Петров (66), 3:2 — Пешич (71)

Предупреждения: Рамирес (29), Ле Таллек (59), Смолов (77), Савич (77), Ристич (88), Сулейманов (90)

13 (9) удары (в створ) 11 (9)

20 фолы 10

5 угловые 6

2 офсайды 2

62 % владения мячом 38

Первый матч «Краснодара» в этом еврокубковом сезоне получился похожим на концерт. Обилие опасных моментов, голов, карточек, и даже гол, который хозяевам не засчитали — в этой игре было все. Неизвестно, как пошла бы игра, засчитай судьи гол Ристича при счете 2:1. А так, «Краснодар» имеет очень зыбкое преимущество перед ответной встречей в Белграде. Там будет очень тяжело.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»