Лига Европы. ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и вышел в 1/8 финала турнира

Московский ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный гол забил Алан Дзагоев на 45-й минуте.
ВСЁ! Гол Дзагоева вывел нас в 1/8 финала Лиги Европы! #ЦСКАЦрвенаЗвезда pic.twitter.com/0eMMCygmcg
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 21, 2018
ЦСКА — ЦРВЕНА ЗВЕЗДА — 1:0 (1:0)
Москва. 21 февраля.
Стадион «Вэб Арена».
Судья: Мануэл Соуза (Португалия).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин (Набабкмн, 26), Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев, Дзагоев, Натхо, Вернблум, Муса, Витиньо (Миланов, 77).
Црвена Звезда: Борян, Стойкович, Родич, Савич, Дональд (Срнич, 78), Ле Таллек, Йовичич (Рачич, 88), Крстичич, Бен Набуан, Пешич, Радоньич (Аджич, 88).
Голы: 1:0 — Дзагоев (45).
Предупреждения: Ле Таллек (49), Вернблум (51), В. Березуцкий (66), Стойкович (69), Кучаев (83).
Фото: twitter ЦСКА