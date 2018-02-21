Лига Европы. ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и вышел в 1/8 финала турнира

Московский ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный гол забил Алан Дзагоев на 45-й минуте.

ВСЁ! Гол Дзагоева вывел нас в 1/8 финала Лиги Европы! #ЦСКАЦрвенаЗвезда pic.twitter.com/0eMMCygmcg — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 21, 2018

ЦСКА — ЦРВЕНА ЗВЕЗДА — 1:0 (1:0)

Москва. 21 февраля.

Стадион «Вэб Арена».

Судья: Мануэл Соуза (Португалия).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин (Набабкмн, 26), Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев, Дзагоев, Натхо, Вернблум, Муса, Витиньо (Миланов, 77).

Црвена Звезда: Борян, Стойкович, Родич, Савич, Дональд (Срнич, 78), Ле Таллек, Йовичич (Рачич, 88), Крстичич, Бен Набуан, Пешич, Радоньич (Аджич, 88).

Голы: 1:0 — Дзагоев (45).

Предупреждения: Ле Таллек (49), Вернблум (51), В. Березуцкий (66), Стойкович (69), Кучаев (83).

Фото: twitter ЦСКА

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