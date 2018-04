Лига Европы. «Арсенал» сыграет с «Атлетико», а «Марсель» попал на «Ред Булл»

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы. «Арсенал» сыграет с «Атлетико», а «Марсель» попал на «Ред Булл».

Участники 1/2 финала Лиги Европы:

Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания)

Ред Булл Зальцбург Австрия – Марсель Франция

Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные – 3 мая.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League semi-final draw!

Who are you backing to go all the way? 🏆#UELdraw pic.twitter.com/PwwONjqyWn

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2018