Лига Европы. 6-й тур. «Зенит» в Чехии проиграл «Славии»

В заключительном шестом туре Лиги Европы «Зенит» сыграл против «Славии» в Праге. Команда Сергея Семака потерпела поражение, пропустив голы в первом тайме.

Лига Европы. 6-й тур

СЛАВИЯ — ЗЕНИТ— 2:0 (2:0)

Прага. 13 декабря.

Стадион: «Эден».

Судья: Эндрю Даллас (Шотландия).

«Славия»: Коларж, Нгаду-Нгаджуй, Зелены (Балуча, 90), Кудела, Цоуфаль, Соучек, Гушбауэр, Олайинка, Змрхаль, Стох (Фридрих, 90), Шкода (Траоре, 85).

«Зенит»: М. Кержаков, Нету, Мевля, Маммана, Набиуллин (Дриусси, 46), Смольников, Краневиттер, Эрнани, Маркизио, Шатов (Кузяев, 73), Заболотный (Мак, 46).

Голы: 1:0 — Змрхаль (32), 2:0 — Стох (41).

Предупреждения: Шкода (25), Набиуллин (37), Эрнани (67), Стох (86).

16 (4) удары (в створ) 5 (0)

15 фолы 10

11 угловые 2

1 офсайды 0

46% владения мячом 54

Хозяева встречи с первых же минут стали активно атаковать ворота Михаила Кержакова. Открыть счет чешская команда смогла по истечении получаса игры. Яромир Змрхаль в падении замкнул прострел Гушбауэра, а затем Мирослав Стох увеличил разрыв в счете благодаря красивому крученому удару. Во втором тайме «Зенит» мог сократить разрыв в счете, но Олег Шатов не реализовал выход один на один. «Славия» едва не сделала счет разгромным: удар того же Стоха задел перекладину. Петербуржцы так и не смогли отличиться. Команда Сергея Семака вышла в плей-офф Лиги Европы с первого места, но в то же время «Зенит» до сих пор не знает побед в гостях в еврокубковой кампании.

Фото: твиттер Лиги Европы УЕФА

Источник: Еженедельник «Футбол»