Лига Европы. 6-й тур. «Спартак» уступил «Вильярреалу»

В Испании «Вильярреал» принимал московский «Спартак». Российский клуб потерпел поражение и вылетел с турнира.

Лига Европы. 6-й тур

ВИЛЬЯРРЕАЛ — СПАРТАК— 2:0 (1:0)

Вильярреаль. 13 декабря.

Стадион «Эстадио де ла Серамика». 16 028 зрителей.

Судья: Андрис Трейманис (Латвия).

«Вильярреал»: А. Фернандес, Гаспар, Хауме, А. Гонсалес, В. Руис, С. Касерес, Форнальс, Чуквезе (Касорла, 80), Фуэго, Экамби (Бакка, 72), Х. Морено (Педраса, 76).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Глушаков, Попов, Ханни (Роша, 67), Ломовицкий (Ташаев, 55), Зе Луиш, Адриано (Ананидзе, 74).

Голы: 1:0 — Чуквезе (11), 2:0 — Экамби (48).

Предупреждения: Ломовицкий (21), Гонсалес (71), Зе Луиш (85), Джикия (90), Кутепов (90), А. Фернандес (90).

Удаление: Хауме (90).

13 (7) удары (в створ) 11 (3)

15 фолы 10

6 угловые 6

4 офсайды 4

49 % владения мячом 51

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» принимал на своем поле «Спартак». Уже на 11-й минуте Чуквезе открыл счет встречи, обыграв Мельгарехо и поразив точным ударом ворота Максименко. На перерыв команды ушли с минимальным перевесом испанской команды. В начале второго тайма хозяева забили второй гол, автором стал Экамби. Матч завершился победой испанской команды, а подопечные Олега Кононова не смогли выйти в плей-офф Лиги Европы.

Фото: Твиттер «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»