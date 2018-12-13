Лига Европы. 6-й тур. «Спартак» уступил «Вильярреалу»

В Испании «Вильярреал» принимал московский «Спартак». Российский клуб потерпел поражение и вылетел с турнира.
Лига Европы. 6-й тур
ВИЛЬЯРРЕАЛ — СПАРТАК— 2:0 (1:0)
Вильярреаль. 13 декабря.
Стадион «Эстадио де ла Серамика». 16 028 зрителей.
Судья: Андрис Трейманис (Латвия).
«Вильярреал»: А. Фернандес, Гаспар, Хауме, А. Гонсалес, В. Руис, С. Касерес, Форнальс, Чуквезе (Касорла, 80), Фуэго, Экамби (Бакка, 72), Х. Морено (Педраса, 76).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Глушаков, Попов, Ханни (Роша, 67), Ломовицкий (Ташаев, 55), Зе Луиш, Адриано (Ананидзе, 74).
Голы: 1:0 — Чуквезе (11), 2:0 — Экамби (48).
Предупреждения: Ломовицкий (21), Гонсалес (71), Зе Луиш (85), Джикия (90), Кутепов (90), А. Фернандес (90).
Удаление: Хауме (90).
13 (7) удары (в створ) 11 (3)
15 фолы 10
6 угловые 6
4 офсайды 4
49 % владения мячом 51
В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» принимал на своем поле «Спартак». Уже на 11-й минуте Чуквезе открыл счет встречи, обыграв Мельгарехо и поразив точным ударом ворота Максименко. На перерыв команды ушли с минимальным перевесом испанской команды. В начале второго тайма хозяева забили второй гол, автором стал Экамби. Матч завершился победой испанской команды, а подопечные Олега Кононова не смогли выйти в плей-офф Лиги Европы.
Фото: Твиттер «Спартак»
Источник: Еженедельник «Футбол»