Лига Европы. 5-й тур. «Спартак» проиграл «Рапиду» в Москве

«Спартак» провел последнюю встречу на «Открытие Арена» в групповом этапе Лиги Европы. Красно-белые снова уступили австрийскому «Рапиду».

Лига Европы. 5-й тур

СПАРТАК — РАПИД— 1:2 (1:0)

Москва. 29 ноября.

Стадион: «Открытие Арена».

Судья: Павел Гиль (Польша).

«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Мельгарехо (Попов, 82), Глушаков, Тимофеев, Ханни (Самедов, 72), Зе Луиш, Луис Адриано.

«Рапид»: Штребингер, Мюльдюр, Барач, Болинголи, Поцман, Мартич, Кнасмюлльнер, Любичич (Шваб, 64), Хофман, Алар (Шобесбергер, 64), В. Бериша (Турнвальд, 81).

Голы: 1:0 — Зе Луиш (20), 1:1 — Мюльдюр (80), 2:1 — Шобесбергер (90).

Предупреждения: Барач (28), Мартич (41), Хофман (59), Глушаков (73).

7 (2) удары (в створ) 14 (6)

11 фолы 26

3 угловые 4

2 офсайды 0

49% владения мячом 51

Хозяева встречи открыли счет в середине первого тайма. Пас Лоренсо Мельгарехо вывел Зе Луиша на рандеву с вратарем, и нападающий из Кабо-Верде воспользовался шансом. До свистка на перерыв спартаковцы продолжили владеть мячом, а «Рапид» искал возможность для контратаки. Во втором тайме Софьян Ханни мог увеличить разрыв в счете, но мяч с ленточки ворот вынес защитник гостей. Незадолго до конца основного времени «Рапид» завладел мячом и стал чаще атаковать ворота Артема Реброва. На 80-й минуте Мерт Мюльдор замкнул подачу с угля поля, тем самым сравняв счет. В дополнительное время «Рапид» забил еще один гол. «Спартак» снова проигрывает неудобному сопернику из Вены.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: еженедельник «Футбол»