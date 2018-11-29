Лига Европы. 5-й тур. «Спартак» проиграл «Рапиду» в Москве

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Спартак» провел последнюю встречу на «Открытие Арена» в групповом этапе Лиги Европы. Красно-белые снова уступили австрийскому «Рапиду».

Лига Европы. 5-й тур
СПАРТАК — РАПИД— 1:2 (1:0)
Москва. 29 ноября.
Стадион: «Открытие Арена».
Судья: Павел Гиль (Польша).
«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Мельгарехо (Попов, 82), Глушаков, Тимофеев, Ханни (Самедов, 72), Зе Луиш, Луис Адриано.
«Рапид»: Штребингер, Мюльдюр, Барач, Болинголи, Поцман, Мартич, Кнасмюлльнер, Любичич (Шваб, 64), Хофман, Алар (Шобесбергер, 64), В. Бериша (Турнвальд, 81).
Голы: 1:0 — Зе Луиш (20), 1:1 — Мюльдюр (80), 2:1 — Шобесбергер (90).
Предупреждения: Барач (28), Мартич (41), Хофман (59), Глушаков (73).

7 (2) удары (в створ) 14 (6)
11 фолы 26
3 угловые 4
2 офсайды 0
49% владения мячом 51

Хозяева встречи открыли счет в середине первого тайма. Пас Лоренсо Мельгарехо вывел Зе Луиша на рандеву с вратарем, и нападающий из Кабо-Верде воспользовался шансом. До свистка на перерыв спартаковцы продолжили владеть мячом, а «Рапид» искал возможность для контратаки. Во втором тайме Софьян Ханни мог увеличить разрыв в счете, но мяч с ленточки ворот вынес защитник гостей. Незадолго до конца основного времени «Рапид» завладел мячом и стал чаще атаковать ворота Артема Реброва. На 80-й минуте Мерт Мюльдор замкнул подачу с угля поля, тем самым сравняв счет. В дополнительное время «Рапид» забил еще один гол. «Спартак» снова проигрывает неудобному сопернику из Вены.

Фото: твиттер «Спартака»
Источник: еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 15 тур. «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1. Москва. «Открытие Арена». 25 ноября 2018 г.

Олег Кононов: «Завтра Глушаков может доказать свою необходимость «Спартаку»? Эту тему пора заканчивать»

Стивен Джеррард

Стивен Джеррард рассчитывает победить «Спартак»

Лига Европы. 2 тур. «Спартак» — «Вильяреал» — 3:3. Москва. «Открытие Арена». 4 октября 2018 г.

Фанаты «Спартака» устроили стрельбу на матче с «Рейнджерс»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 