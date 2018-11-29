Лига Европы. 5-й тур. «Краснодар» обыграл «Акхисар»

«Краснодар» принимал на своем поле «Акхисар». Подопечные Мурада Мусаева одержали победу.

Лига Европы. 5-й тур

КРАСНОДАР — АКХИСАР БЕЛЕДИЕ— 2:1 (0:1)

Краснодар. 29 ноября.

Стадион «Краснодар». 11 008 зрителей.

Судья: Ивайло Стоянов (Болгария).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Газинский, Каборе, Куэва (Сулейманов, 70), Стоцкий (Игнатьев, 46), Вандерсон, Ари (Перейра, 72).

«Акхисар Беледиеспор»: Лукач, Вршаевич, Османпаша, Лопеш, Вурал, Сиссоко, Регаттен, Джевикер (Атасевен, 72), Сержиньо (Келес, 84), Ману (Айик, 43), Барбоза.

Голы: 0:1 — Сержиньо (25), 1:1 — Газинский (49), 2:1 — Ари (57).

Предупреждения: Петров (19), Ари (38), Сиссоко (41), Сержиньо (67), Вурал (90).

9 (9) удары (в створ) 5 (3)

17 фолы 9

7 угловые 4

3 офсайды 1

65 % владения мячом 35

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» принимал на своем поле «Акхисар». Первыми отличились гости, автором гола стал Сержиньо. На перерыв команды ушли с минимальным перевесом турецкой команды. Во втором тайме после передачи Петрова счет сравнял Газинский. Чуть позже Ари технично подсек мяч над вратарем и принес победу своей команде. Команда Мурада Мусаева поднялась на первое место группы J.

Фото: ФК «Краснодар»

Источник: Еженедельник «Футбол»