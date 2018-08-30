Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. «Зенит» проиграл в Норвегии, однако вышел в групповой этап Лиги Европы

«Зенит» проиграл «Мольде». Единственный гол в составе питерцев забил Кузяев.

Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. 2-ой матч.

МОЛЬДЕ — ЗЕНИТ — 2:1 (0:1).

Мольде. 30 августа.

Стадион «Акер». 5414 зрителей.

Судья: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

«Зенит»: Лунев, Анюков (Нету, 86), Мевля, Иванович, Смольников, Ерохин, Паредес, Эрнани, Кузяев (Краневиттер, 76), Дриусси, (Мак, 67) Заболотный.

«Мольде»: Линде, Реммер (Джеймс, 90), Габриэльсен, Форрен, Хеуген, Аурснес (Цибицки, 71), Сарр, Хуссейн, Странд (Эйкрем, 61), Холлан, Хестад.

Голы: 0:1 – Кузяев (21), 1:1 – Хестад (65), 2:1 – Холанн (77).

Предупреждения: Цибицки (75), Форрен (89).

29 (12) удары (в створ) 5 (4)

15 фолы 4

9 угловые 0

0 офсайды 4

55% владения мячом 45%

«Мольде» с первых минут завладел мячом. На 19- минуте явный момент для взятия ворот упустил нападающий хозяев Холанн. Форвард выйдя один на один с Луневым, не смог переиграть голкипера питерцев. И буквально через 2 минуты «Зенит» сумел открыть счет в матче. Паредес опасно пробил со штрафного, вратарь «Мольде» отбил мяч, но первым на добивании оказался Кузяев, который отправил мяч в сетку!

Начало второго тайма также прошло под эгидой «Мольде». И на этот раз давление на ворота «Зенита» дало свои плоды. Хестад ворвавшись в штрафную, пробил точно в дальний угол. А вскоре норвежский клуб забил вновь. Цибицки прострелил с фланга, и Холанн опередив Мевлю, вывел свою команду вперед.

Фото: ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»