Лига Европы, 4-й квалификационный раунд. «Црвена Звезда» победила «Краснодар»

«Краснодар» провел ответный матч с сербской «Црвеной Звездой». Южане не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы.
Лига Европы. Раунд плей-офф.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – КРАСНОДАР – 2:1 (1:0)
Белград. 24 августа.
Стадион: «Райко Митич».
Судья: Тобиас Штилер (Германия)
«Црвена Звезда»: Борян, Родич (Гобелич, 51), Савич, Стойкович, Срнич, Канга, Дональд, А. Фримпонг, Боакье, Радоньич (Пешич, 77), Милич (Рачич, 70).
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе, Мамаев (Перейра, 60), Газинский, Вандерсон, Рамирес, Классон, Смолов (Иван, 66).
Голы: 1:0 – Радоньич (7), 2:0 — Канга (46), 2:1 — Гранквист (82, с пенальти)
Предупреждения: Радоньич (8), Каборе (11), Дональд (40), Канга (47), Рамирес (52), Борян (83), Гранквист (90), Савич (90), Боакье (90).
21 (5) удары (в створ) 7 (3)
15 фолы 18
12 угловые 7
4 офсайды 4
59 % владения мячом 41
Первый матч — 2:3
Поражение по итогам первой игры вынуждало сербский клуб начинать атакующие действия с первых мгновений ответной встречи. «Црвена Звезда» вышла вперед уже на 7-й минуте: Радоньич воспользовался отскоком от голкипера гостей Синицына и отправил мяч под перекладину. Второй гол «звездашей» был забит бывшим игроком «Ростова» Канга — африканец красивым дальним ударом отправил футбольный снаряд в «девятку». Уже в середине второго тайма у российской команды были проведены все три замены, однако «быки» никак не могли забить. Лишь на 81-й минуте «быки» заработали спорный пенальти, а Гранквист реализовал 11-метровый. Арбитр добавил 6 минут ко второму тайму, но белградцы сумели отбиться после многочисленных штрафных ударов по своим воротам. В итоге краснодарцы не смогли пройти в групповой этап Лиги Европы впервые с сезона 2014/15.
Фото: Официальный сайт ФК «Краснодар»
Источник: Еженедельник «Футбол»