Лига Европы. 3-й тур. «Зенит» в домашнем матче победил «Бордо»

В 3-м туре Лиги Европы УЕФА «Зенит» принимал французский «Бордо». Победу со счетом 1:0 одержал российский клуб.

Лига Европы. 3-й тур

ЗЕНИТ — БОРДО — 2:1 (1:1)

Санкт-Петербург. 25 октября.

Стадион «Санкт-Петербург».

Судья: Феликс Брых (Германия).

«Зенит» Санкт-Петербург: Лунев, Маммана, Набиуллин, Иванович, Нету, Кузяев, Мак (Шатов, 76), Паредес, Ерохин, Дзюба (Заболотный, 86), Дриусси (Оздоев, 88).

«Бордо»: Костиль, Левчук, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми, Санкаре, Оджим, Бриан (Де Превиль, 79), Карамо (Юссуф, 67).

Гол: 0:1 — Бриан (26), 1:1 — Дзюба (41), 2:1 — Кузяев, 85

Незабитый пенальти: Артем Дзюба (53)

Предупреждения: Паредес (38), Ерохин (78), Нету (87)

9 (3) удары (в створ) 16 (4)

13 фолы 15

5 угловые 4

1 офсайды 1

56 % владения мячом 44

В первом тайме явным преимуществом владел «Зенит». Российский клуб проводил множество опасных атак, впрочем, отраженных защитой бордосцев. Тем не менее, превый гол в матче был забит французским клубом — после ошибки петербуржцев в своей штрафной мяч ударом головой забил Джимми Бриан. Но россйиский клуб успел исправить ситуацию — незадолго до свистка на перерыв почти идентичным голу гостей ударом счет в матче сравнял Артем Дзюба — 1:1. Во второй половине встречи «Зенит» продолжил диктовать темп игры, постоянно угрожая воротам соперника, «Бордо» искал свой шанс в контратаках, но не преуспел. В начале второго тайма петербуржцы получили право на пенальти, но Артем Дзюба не сумел реализовать удар: Бенуа Костиль сыграл безупречно. Тем не менее, зенитовцы продолжили давить и за 5 минут до окончания основного времени матча победный мяч в ворота французов забил Далер Кузяев — 2:1. «Зенит» одерживает закономерную победу и сохраняет первую строчку группы С Лиги Европы, «Бордо» терпит третье еврокубковое поражение подряд и без единого набранного очка замыкает турнирную таблицу своей группы.

Фото: оф. сайт ФК «Зенит» Санкт-Петербург