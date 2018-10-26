Лига Европы. 3-й тур. «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс»

В Шотландии «Спартак» потерял очки в матче с «Рейнджерс». Команды сыграли вничью.

Лига Европы. 3-й тур

РЕЙНДЖЕРС — СПАРТАК — 0:0.

Глазго. 25 октября.

Стадион «Айброкс». 49 068 зрителей.

Судья: Кевин Блом (Голландия).

«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Уоррелл, Голдсон, Флэнаган, Джек (Грезда, 68), Эджариа, Кулибали, Кандеяш (Миддлтон, 86), Морелос, Кент.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Боккетти, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Игнатов (Попов, 84), Ломовицкий (Еременко, 46), Ташаев (Ханни, 46), Зе Луиш.

Предупреждения: Джикия (33), Фернандо (45), Морелос (45), Кандеяш (59).



12 (8) удары (в створ) 4 (2)

18 фолы 10

10 угловые 4

1 офсайды 1

57 % владения мячом 43

Матч против «Рейнджерс» стал первым для москвичей под руководством Рауля Рианчо, который сменил Массимо Карреру на посту главного тренера. В первой половине встречи было много борьбы с обеих сторон, но голевых моментов команды не создали. Во втором тайме «Спартак» выручал Максименко, голкипер неплохо реагировал удары шотландцев с дальних дистанций. В концовке встречи «красно-белые» могли открыть счет, но Рассказов был неточен. Матч завершился ничьей.

Фото: ФК «Спартак».

Источник: Еженедельник «Футбол»