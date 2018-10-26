Лига Европы. 3-й тур. «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс»

В Шотландии «Спартак» потерял очки в матче с «Рейнджерс». Команды сыграли вничью.
Лига Европы. 3-й тур
РЕЙНДЖЕРС — СПАРТАК — 0:0.
Глазго. 25 октября.
Стадион «Айброкс». 49 068 зрителей.
Судья: Кевин Блом (Голландия).
«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Уоррелл, Голдсон, Флэнаган, Джек (Грезда, 68), Эджариа, Кулибали, Кандеяш (Миддлтон, 86), Морелос, Кент.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Боккетти, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Игнатов (Попов, 84), Ломовицкий (Еременко, 46), Ташаев (Ханни, 46), Зе Луиш.
Предупреждения: Джикия (33), Фернандо (45), Морелос (45), Кандеяш (59).
12 (8) удары (в створ) 4 (2)
18 фолы 10
10 угловые 4
1 офсайды 1
57 % владения мячом 43
Матч против «Рейнджерс» стал первым для москвичей под руководством Рауля Рианчо, который сменил Массимо Карреру на посту главного тренера. В первой половине встречи было много борьбы с обеих сторон, но голевых моментов команды не создали. Во втором тайме «Спартак» выручал Максименко, голкипер неплохо реагировал удары шотландцев с дальних дистанций. В концовке встречи «красно-белые» могли открыть счет, но Рассказов был неточен. Матч завершился ничьей.
Фото: ФК «Спартак».
Источник: Еженедельник «Футбол»