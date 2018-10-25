Лига Европы. 3-й тур. «Краснодар» уступил «Стандарду» в Льеже

«Краснодар» в бельгийском Льеже уступил местному «Стандарду». Мяч на свой счет записал Ари.

Лига Европы. 3-й тур

СТАНДАРД — КРАСНОДАР — 2:1 (0:1)

Льеж, Бельгия. 25 октября.

Стадион «Морис Дюфран».

Судья: Марко Гуида (Италия).

«Стандард»: Очоа, Агбо (Дженепо, 46), Поконьоли, Фай (Лестьенн, 78), Каванда, Люиндама, Лайфис, Цимирот, Марин, Карсела-Гонсалес, Эмон (Бастьен, 84).

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Куэва, 77), Вандерсон (Сулейманов, 80), Классон, Ари (Игнатьев, 76).

Гол: 0:1 — Ари (39), 1:1 — Эмон (47), 2:1 — Лайфис (90).

Предупреждение: Лайфис (50), Газинский (90).

9 (4) удары (в створ) 20 (8)

7 фолы 10

2 угловые 6

1 офсайды 5

43 % владения мячом 57

«Краснодар», одержавший ранее две победы в группе, намеревался продолжить победную серию и в Бельгии. Сразу же после стартового свистка «быки» заставили Гильермо Очоа вступить в игру. Сначала Кристиан Рамирес сильно пробил штрафной удар, затем опасные удары исполнили Вандерсон и Виктор Классон. В конце тайма гости добились своего, Ари замкнул прострел Сергея Петрова. После перерыва «Стандард» сравнял счет благодаря исполненному парашюту Эмона. Бельгийцы едва не вышли вперед, но ворота Синицына спасла штанга после удара Карселы-Гонсалеса. Позже Ари дважды мог оформить дубль, но Гильермо Очоа выручил команду. «Стандард» же в компенсированное время вырвал победу благодаря точному удару Лайфиса. Краснодарский клуб впервые потерпел поражение в текущей Лиге Европы, пропустив мяч в компенсированное время.

Фото: твиттер клуба «Стандард Льеж»

Автор: Еженедельник «Футбол»