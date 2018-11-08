Лига Европы. 3-й тур. «Бордо» и «Зенит» сыграли вничью — 1:1

В 4-м туре Лиги Европы УЕФА встречались французский «Бордо» и «Зенит» . Матч закончился ничьей — 1:1.

Лига Европы. 4-й тур

БОРДО — ЗЕНИТ — 1:1 (1:0)

Бордо. 8 ноября.

Стадион «Матмут-Атлантик».

Судья: Харальд Лехнер (Австрия).

«Бордо» : Костиль, Сабали, Пундж, Йованович, Пабло, Санкаре, Лерагер, Плашил (Де Превиль, 84), Корнелиус (Бриан, 46), Оджим, Камано (Карамо, 67).

«Зенит» Санкт-Петербург : Лунев, Анюков (Мак, 60), Набиуллин, Маммана, Мевля, Нету, Маркизио, Паредес, Ерохин (Кузяев, 65), Дриусси (Шатов, 78), Заболотный.

Голы: 1:0 — Камано (35, с пенальти), 1:1 — Заболотный (72)

Предупреждения: Анюков (23), Набиуллин (31), Лунев (35), Йованович (41), Нету (59), Камано (6 Европы, 5)

24 (5) удары (в створ) 8 (2)

14 фолы 16

4 угловые 4

3 офсайды 1

56 % владения мячом 44

С первых минут матча команды стали играть в обоюдоострый атакующий футбол, неоднократно угрожая воротам соперника. Но ни французский, ни российский клубы не сумели преобразовать свои атаки в голы вплоть до середины первого тайма, когда за нарушение Эммануэля Мамманы в собственной штрафной нападающий «Бордо» Франсуа Камано уверенно реализовал пенальти — 1:0. После перерыва «жирондинцы» продолжили атаковать, но «Зенит» благодаря грамотной обороне не допустил взятия собственных ворот до конца игры, ответив голом Антона Заболотного за 18 минут до финального свистка. Результатом встречи стала ничья — 1:1, петербургский клуб остается на первой строчке турнирной таблицы группы С Лиги Европы, «Бордо» теряет шанс на выход в плей-офф.

Фото: Global Look Press