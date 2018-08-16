Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Уфа» сыграла вничью с «Прогрессом», но прошла дальше

Во втором матче квалификационного раунда «Уфа» играла в гостях у «Прогресса». Благодаря голу, забитому на последних минутах, гости прошли дальше.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч.

ПРОГРЕСС — УФА — 2:2 (1:0)

Дифферданж. 16 августа.

Стадион «Спортни парк». 1855 зрителей.

Судья: Мануэль Шутенгрюбер (Австрия)



«Прогрес»: Флаусс, Халль, Ферино, Да Граса (Ромеу Торреш, 70), Карайер, Тилль (Фогель, 86), Бастос, Тилль, Гоброн, Карапетян, де Альмейда.

«Уфа:» Беленов, Табидзе, Неделчару (Тумасян, 82), Карп (Ванек, 46), Живоглядов, Обляков, Салатич, Аликин, Пауревич, Йокич, Игбоун (Кротов, 80).

Голы: 1:0 – Аликин (в свои ворота, 3), 1:1 – Пауревич (50), 2:1 – де Альмейда (72), 2:2 Пауревич (90).

Предупреждения: Пауревич (19), Тилль (42).

17 (12) удары (в створ) 11 (7)

8 фолы 10

6 угловые 8

0 офсайды 3

48 % владения мячом 52

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Бастос прорвался по правому флангу и прострелил во вратарскую, Павел Аликин неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота. Отыгрались уфимцы на 51-й минуте. После «свечки» в штрафной «Прогресса», Иван Пауревич опередил защитника и головой пробил точно в дальний угол — Флаусс не дотянулся. На 72-й минуте хозяева провели атаку левым флангом. Тиль вырезал подачу на голову Майрону де Алмейде, который с центра штрафной пробил в нижний угол. Сравнять счет «Уфе» удалось на третьей компенсированной минуте. Кротов получил длинную передачу вперёд, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Иван Пауревич в касание переправил мяч в дальний угол.

Первый матч завершился победой «Уфы» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей российский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

Соперником «Уфы» по 4-му отборочному раунду станет победитель противостояния «Марибор» — «Рейнджерс».

Фото: «Уфа»

Источник: еженедельник «Футбол»