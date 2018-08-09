Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Уфа» обыграла «Прогресс»

«Уфа» одержала победу над люксембургским «Прогрессом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Гости смогли забить гол.



Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч.

«УФА» (Россия) — «ПРОГРЕСС» (Люксембург) — 2:1 (1:0)

Уфа. 9 августа.

Стадион « Нефтяник». 9382 зрителей.

Судья: Штефан Клосснер (Швейцария)

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Неделчару, Тумасян, Живоглядов, Обляков (Фатаи, 83), Салатич, Йокич, Ванек (Засеев, 56), Карп, Игбун.

«Прогрес»: Флаусс, Карайер (Ромеу Торреш, 79), Халль, Да Граса, Маркес (Ферино, 66), Франсуаз (Бастос, 71), Тилль, Муч, Гоброн, Карапетян, де Альмейда.

Голы: 1:0 – Игбун (38), 2:0 – 64 Обляков (64), 2:1 – Карапетян (80).

Предупреждения: Халль (23), Салатич (45), Муч (58), Гоброн (72), Да Граса (87).

8 (6) удары (в створ) 6 (4)

15 фолы 18

4 угловые 2

1 офсайды 0

57% владения мячом 43%

«Уфа» дома обыграла «Прогресс» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч получился тяжелым и нервным для обеих команд. Голами в составе башкирской команды отметились нападающий Сильвестр Игбун и полузащитник Иван Обляков. За клуб из Люксембурга забил хавбек Оливье Тилл за 10 минут до конца основного времени встречи. Россияне не смогли дотерпеть и под конец матча пропустили пару опасных атак гостей, одна из которых стала голевой. Эта победа стала первой для российского клуба в квалификации Лиги Европы: во втором раунде «Уфа» дважды сыграла вничью с «Домжале». Ответная игра пройдет в Люксембурге 16 августа.

Фото: твиттер ФК «Уфа»

Источник: Еженедельник «Футбол»