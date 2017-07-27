Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Краснодар» одержал победу

Завершился первый квалификационный матч «Краснодара» . «Быки» одержали победу над«Люнгбю».

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.

КРАСНОДАР — ЛЮНГБЮ – 2:1 (0:0)

Краснодар. 27 июля.

Стадион: «Краснодар». 22 494 зрителей.

Судья: Христос Николаидес (Кипр)

Краснодар: Синицын, Шишкин (Сулейманов, 81), Гранквист, Мартынович, Янбаев, Ристич, Классон, Перейра, Жоазиньо (Жигулев, 63), Вандерсон, Игнатьев (Рамирес,46).

Люнгбю: Андерсен, Лунд, Лумб, Кристенсен, Кристиансен (Расмуссен, 84), Брандруп, Блуме (Фосгор, 86), Эрнсков, Боисен, Кьер (Ларсен, 80), Рюгор Йенсен.

Голы: 0:1 – Кьер (64), 1:1 – Классон (67), 2:1 – Сулейманов (90).

Предупреждение: Брандруп (34), Янбаев (73).

24 (6) удары (в створ) 20 (6)

10 фолы 11

9 угловые 6

0 офсайды 1

50 % владения мячом 50

По ходу первого тайма хозяева поля играли лучше своих соперников, создавали больше опасных моментов и наносили больше ударов по воротам. Однако все изменилось во второй половине матча: Йеппе Кьер с миллионной попытки все-таки вывел гостей вперед. Ответ не заставил себя долго ждать: сосед «Люнгбю» по Северной Европе Виктор Классон через три минуты сравнял счет. Исход матча решил Магомед-Шапи Сулейманов, забив победный мяч на последнем минуте матча. Вторая игра пройдет 3 августа в городе Конгенс Люнгбю.

Фото: Официальный твиттер «Краснодара»

Источник: Еженедельник «Футбол»